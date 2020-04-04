20 украинских медиков на две недели отправились в Италию для оказания помощи в лечении инфицированных COVID-19 (видео)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков поедет в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

20 украинских медиков на две недели отправились в Италию для оказания помощи в лечении инфицированных COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, комментируя вчерашний указ президента Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

«Это наши 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи», - сказал Ляшко.

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По его словам, после возвращения в Украину все будет зависеть от эпидемиологической ситуации - если она будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости привлекать этих врачей, то они пройдут двухнедельную обсервацию дома.

В то же время, как добавил Ляшко, если помощь этих врачей будет необходима, то они будут проходить обсервацию в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

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