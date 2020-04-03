Страны "дерутся" за защитные маски из Китая – Минздрав Германии

Министр прокомментировал ряд сообщений о том, что США скупили целые партии защитных масок, предназначенных для европейских стран.

Агенты по закупке со всего мира ведут между собой борьбу за доступ к средствам защиты из Китая, которые должны сыграть ключевую роль в сдерживании распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Reuters.

Читайте такжеВ Польше хотят продлить президентский срок Дуды из-за вспышки COVID-19

Министр прокомментировал ряд сообщений о том, что США скупили целые партии защитных масок, предназначенных для европейских стран.

«Вы слышите историю о людях, которые борются в прямом смысле слова за эти маски в Китае. Это не очень хорошо, потому что порождает высокий спрос», – сказал Шпан.

При этом он отметил, что «кризис – не спринт, а бег на длинную дистанцию», предупреждая общественность не ждать на скорое ослабление карантина.

Шпан убежден, что у Европы есть ресурсы для производства большей части нужного защитного снаряжения, даже в условиях международной конкуренции за продукцию крупнейших китайских поставщиков.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире умерли 53 164 людей. Больше всего погибших в Италии - 13 915 смертей. В Испании умерло 10 348 человека, в Испании - 5 387 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 326. По всему миру 211 856 человек выздоровели.