В Украине закупили аппараты искусственной вентиляции легких на 300 миллионов гривень (видео)
18:49, 01 апреля 2020Страна
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Медики заказывали аппараты разных модификаций и поколений.
Украинские врачи потратили 300 миллионов гривень на аппараты искусственной вентиляции легких
Украинские больницы с начала года закупили 385 аппаратов искусственной вентиляции легких.
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На оборудование потратили в общей сложности почти 300 миллионов гривень.
Отмечается, что медики заказывают аппараты разных модификаций и поколений. Стоимость варьируется от 25 тысяч до почти миллиона.
Ранее УНИАН сообщал, как в Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.
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