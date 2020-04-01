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В Украине закупили аппараты искусственной вентиляции легких на 300 миллионов гривень (видео)

18:49, 01 апреля 2020
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Читайте такжеВ Минздраве рассказали о готовности больниц к приему инфицированных коронавирусомОб этом говорится в сюжете ТСН.

На оборудование потратили в общей сложности почти 300 миллионов гривень.

Отмечается, что медики заказывают аппараты разных модификаций и поколений. Стоимость варьируется от 25 тысяч до почти миллиона.

Ранее УНИАН сообщал, как в Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.

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