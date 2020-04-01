Медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией предоставляется бесплатно - Минздрав
Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями оказывается бесплатно - это гарантируется законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней».
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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, система здравоохранения в Украине работает в другом режиме.
Отмечается, что Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.
«МЗ Украины будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусной болезнью, которые попадают в больницы, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения - и соответствующее обеспечение», - сказал Ляшко.
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