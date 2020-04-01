цей матеріал доступний українською

Медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией предоставляется бесплатно - Минздрав

17:55, 01 апреля 2020
Страна
1111 0
В ведомстве отметили, что помощь должна оказываться бесплатно / фото УНИАН

Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями оказывается бесплатно - это гарантируется законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Читайте такжеВ Украине рассматривают введение более жесткого карантина уже с 6 апреля – ОП

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, система здравоохранения в Украине работает в другом режиме.

Отмечается, что Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

«МЗ Украины будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусной болезнью, которые попадают в больницы, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения - и соответствующее обеспечение», - сказал Ляшко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter