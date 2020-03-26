Житомирская ОГА сообщает о еще двух случаях коронавируса в регионе

Заболели двое мужчин, их контактных лиц определяют.

В Житомирской области зафиксированы еще два случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

"Только что получили информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружены новые случаи COVID-19",- отметил Бунечко.

По его данным, в Бердичеве заболевание установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному был осуществлен быстрый тест, который не выявил коронавируса. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого он находился в самоизоляции. Теперь же у него коронавирус подтвердился.

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В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года рождения. "Он поступил в Малинскую городскую больницы 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния, доставлен в инфекционное отделение",- написал председатель Житомирской ОГА.

В обоих случаях контактные лица определяются.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине для обсервации приезжих из-за рубежа подготовили номера в санатории "Лесная сказка".

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