На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице и санатории

Предложением могут воспользоваться те, кто хочет пройти обсервацию не дома.

В Житомирской области для обсервации приезжающих из-за границы подготовили номера в гостинице «Житомир» и санаторий «Лесная сказка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на брифинге, посвященном ситуации с заболеванием COVID-19, а также ограничительным мерам, направленным на нераспространение коронавирусной инфекции.

«В санатории «Лесная сказка» в Коростышеве могут временно поселиться для обсервации те, кто прибывает из-за границы», - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его данным, только за последние несколько дней в Житомирскую область прибыли из-за границы 52 человека.

«Кто хочет пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице «Житомир», там есть до 30 номеров», - добавил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.