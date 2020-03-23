На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице и санатории
16:18, 23 марта 2020Общество
77 0
Предложением могут воспользоваться те, кто хочет пройти обсервацию не дома.
За последние несколько дней в Житомирскую область прибыло из-за границы 52 человека / фото управления Гоструда Житомирщины
В Житомирской области для обсервации приезжающих из-за границы подготовили номера в гостинице «Житомир» и санаторий «Лесная сказка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на брифинге, посвященном ситуации с заболеванием COVID-19, а также ограничительным мерам, направленным на нераспространение коронавирусной инфекции.
«В санатории «Лесная сказка» в Коростышеве могут временно поселиться для обсервации те, кто прибывает из-за границы», - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его данным, только за последние несколько дней в Житомирскую область прибыли из-за границы 52 человека.
«Кто хочет пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице «Житомир», там есть до 30 номеров», - добавил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter