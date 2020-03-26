В Украине количество больных коронавирусом достигло 156, жертв - пять

За сутки зафиксированы 43 новых случая, отметили в Министерстве здравоохранения.

В Украине уже зафиксированы 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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"По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксированы 43 новых случая, отметили в Министерстве здравоохранения.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 1 случай;

▪️ Волынская область - 2 случая;

▪️ Днепропетровская область - 2 случая;

▪️ Донецкая область - 1 случай;

▪️ Запорожская область - 7 случаев;

▪️ Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

▪️ Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;

▪️ г. Киев - 34 случая;

▪️ Киевская область - 24 случая;

▪️ Львовская область - 2 случая;

▪️ Луганская область - 1;

▪️ Одесская область - 4;

▪️ Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);

▪️ Херсонская область - 1 случай;

▪️ Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;

▪️ Черкасская область - 2 случая.

По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется. По его словам, эти цифры будут увеличиваться, и "количество жертв будет расти".

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