В Украине количество больных коронавирусом достигло 156, жертв - пять
В Украине уже зафиксированы 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Читайте такжеВ Тернопольской области умер больной коронавирусом мужчина
"По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.
За сутки зафиксированы 43 новых случая, отметили в Министерстве здравоохранения.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 1 случай;
▪️ Волынская область - 2 случая;
▪️ Днепропетровская область - 2 случая;
▪️ Донецкая область - 1 случай;
▪️ Запорожская область - 7 случаев;
▪️ Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
▪️ Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
▪️ г. Киев - 34 случая;
▪️ Киевская область - 24 случая;
▪️ Львовская область - 2 случая;
▪️ Луганская область - 1;
▪️ Одесская область - 4;
▪️ Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный);
▪️ Херсонская область - 1 случай;
▪️ Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;
▪️ Черкасская область - 2 случая.
По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется. По его словам, эти цифры будут увеличиваться, и "количество жертв будет расти".
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн