Количество жертв будет расти: глава Минздрава сделал неутешительный прогноз (видео)

Илья Емец констатировал, что медицинская система Украины не готова к пандемии.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что сейчас в стране фиксируются очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции, которая стремительно распространяется. По его словам, эти цифры будут увеличиваться и «количество жертв будет расти».

Читайте такжеНа Сумщине умерла женщина, укоторой экспресс-тест подтвердил коронавирусСоответствующее обращение министра распространила пресс-служба Минздрава.

«Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый – это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй – это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения», – сказал он.

При этом министр констатировал, что медицинская система Украины к этому не готова.

«Специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции. На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни. Много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла», – отметил Емец.

Он настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.

«Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно. Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», – добавил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни.