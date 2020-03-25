В Виннице – первый случай инфицирования COVID-19

Еще три человека в области проверяются на наличие коронавируса.

В Винницкой области лабораторно подтвержден первый случай заболевания вследствие инфицирования коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский на совместном онлайн-брифинге с мэром Винницы Сергеем Моргуновым.

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«По состоянию на 14:00 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая из них не были лабораторно подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторно нашим областным лабораторным центром. Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории нашего областного лабораторного центра», - заявил он.

По словам Скальского, с целью недопущения распространения заболевания и локализации очага инфекции проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по месту работы и жительства заболевшего.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

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