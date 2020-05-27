Коронавирус - карта распространения 27 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 мая 2020 в мире инфицированы 5 594 175 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 мая, десятка лидеров
- 1 681 418 США
- 391 222 Бразилия
- 362 342 Россия
- 266 599 Великобритания
- 236 259 Испания
- 230 555 Италия
- 182 847 Франция
- 181 200 Германия
- 158 762 Турция
- 151 876 Индия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
350 531 человек погиб от коронавируса. Больше всего погибших в США - 98 929 человек. В Великобритании умерли 37 130 человек, в Италии - 32 955 смертей. По всему миру 2 288 579 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.
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