Коронавирус - карта распространения 27 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 мая 2020 в мире инфицированы 5 594 175 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 мая, десятка лидеров

1 681 418 США

391 222 Бразилия

362 342 Россия

266 599 Великобритания

236 259 Испания

230 555 Италия

182 847 Франция

181 200 Германия

158 762 Турция

151 876 Индия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

350 531 человек погиб от коронавируса. Больше всего погибших в США - 98 929 человек. В Великобритании умерли 37 130 человек, в Италии - 32 955 смертей. По всему миру 2 288 579 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

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