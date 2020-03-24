Созданные украинскими учеными тесты на коронавирус испытывают в лабораториях Минздрава
14:11, 24 марта 2020Страна
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Ляшко подчеркнул, что точность тестов должна быть такая же, как и в других тестах для ПЦР-систем, в противном случае они не будут допущены для реализации.
В министерстве рассказали о тестах на коронавирус / фото: УНИАН
Тесты украинских ученых на выявление коронавируса проходят испытания в лабораториях Министерства здравоохранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Украинские ученые создали тесты, и они сейчас проходят определенные испытания, исследования, в том числе и в лабораториях Минздрава, для сравнительной диагностики», - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что точность тестов должна быть «такая же, как и у других тестов для ПЦР-систем, поскольку в противном случае они не будут допущены для реализации и использования на территории Украины».
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