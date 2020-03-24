Созданные украинскими учеными тесты на коронавирус испытывают в лабораториях Минздрава

Ляшко подчеркнул, что точность тестов должна быть такая же, как и в других тестах для ПЦР-систем, в противном случае они не будут допущены для реализации.

Тесты украинских ученых на выявление коронавируса проходят испытания в лабораториях Министерства здравоохранения. Читайте такжеКличко допустил максимальное ограничение передвижения в Киеве и перекрытие въездов-выездов Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Украинские ученые создали тесты, и они сейчас проходят определенные испытания, исследования, в том числе и в лабораториях Минздрава, для сравнительной диагностики», - сказал он. Ляшко подчеркнул, что точность тестов должна быть «такая же, как и у других тестов для ПЦР-систем, поскольку в противном случае они не будут допущены для реализации и использования на территории Украины». Читайте также: Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды

Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter