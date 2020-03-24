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Созданные украинскими учеными тесты на коронавирус испытывают в лабораториях Минздрава

14:11, 24 марта 2020
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В министерстве рассказали о тестах на коронавирус / фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Украинские ученые создали тесты, и они сейчас проходят определенные испытания, исследования, в том числе и в лабораториях Минздрава, для сравнительной диагностики», - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что точность тестов должна быть «такая же, как и у других тестов для ПЦР-систем, поскольку в противном случае они не будут допущены для реализации и использования на территории Украины».

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