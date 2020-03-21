В Черновицкой области коронавирусом болеют 8 детей - глава ОГА

Состояние больных на COVID-19 буковинцев стабильное, средней сложности.

Из 25 зарегистрированных больных на коронавирус в Черновицкой области восемь детей.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

"Структура больных в области сейчас имеет такой вид: инфицировано 14 женщин и 11 мужчин. Детей в возрасте до 5 лет – 5 человек, от 6 до 18 лет – 3 человека, взрослых от 19 до 35 лет – 7 человек, от 36 до 50 лет – 3 человека, старше 50 лет – 7 человек", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых

Глава ОГА также отметил, что состояние больных на COVID-19 буковинцев стабильное, средней сложности. Тяжелых пациентов нет.

"У нескольких больных пневмония, однако температура тела выше 38 градусов не поднимается. Они находятся под наблюдением врачей", - отметил Осачук.

Семейные больницы проводят сбор лабораторных образцов для проведения тестов европейской референт-лабораторией Всемирной организации здравоохранения. В понедельник около 200 образцов должны отправить в Нидерланды.

Как сообщал УНИАН, мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал президента Украины Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайного положения на всей территории Черновицкой области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 21 марта в Украине было зарегистрировано 41 лабораторно подтвержденный случай острой респираторной болезни COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, из них три – летальные.

Вечером стало известно, что в Киеве зарегистрировано еще 7 новых случаев заболевания коронавирусную инфекцию.