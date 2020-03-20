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Коронавирус в Украине: количество инфицированных возросло до 39

22:12, 20 марта 2020
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В Украине зарегистрировали еще 10 случаев коронавируса / фото УНИАН

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщило Министерство здравоохранения.

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"10 новых случаев зафиксировали в Черновицкой области. Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19. Пациент, у которого первым был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20:00 в Украине лабораторно было подтверждено 29 случаев коронавирусной инфекции.

Инфографика УНИАН

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