Коронавирус в Украине: количество инфицированных возросло до 39
22:12, 20 марта 2020Страна
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10 новых случаев зафиксировали в Черновицкой области.
В Украине зарегистрировали еще 10 случаев коронавируса / фото УНИАН
По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщило Министерство здравоохранения.
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"10 новых случаев зафиксировали в Черновицкой области. Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19. Пациент, у которого первым был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20:00 в Украине лабораторно было подтверждено 29 случаев коронавирусной инфекции.
Инфографика УНИАН
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