Коронавирус в Украине: количество инфицированных возросло до 39

10 новых случаев зафиксировали в Черновицкой области.

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус Инфо" сообщило Министерство здравоохранения.

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"10 новых случаев зафиксировали в Черновицкой области. Сейчас в Украине 3 летальных случая от COVID-19. Пациент, у которого первым был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20:00 в Украине лабораторно было подтверждено 29 случаев коронавирусной инфекции.