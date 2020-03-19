Во Львове возросло количество людей с подозрением на коронавирус

Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были также 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.

По состоянию на утро 19 марта в инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья Львовской ОГА.

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По информации чиновников, четверо пациентов уже выписали после отрицательного результата тестов. Другие больные находятся на амбулаторном лечении, проведены все необходимые анализы.

В то же время у одного из пациентов диагностировали пневмонию, однако у него не тяжелое состояние. Все пациенты, кроме одного, были за границей, добавил заместитель главного врача медучреждения Игорь Берник.

Средний возраст госпитализированных – 30-50 лет, были среди них также 71-летняя пенсионерка и трехлетний ребенок.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.