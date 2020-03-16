Зеленский предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях

Соответствующие меры президент предлагает ввести с 17 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.

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Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки.