Зеленский предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях
17:57, 16 марта 2020Страна
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Соответствующие меры президент предлагает ввести с 17 марта.
Президент предлагает ввести режим ЧС в двух областях страны / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.
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Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.
"В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской - ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки.
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