В частности, это приведет к увеличению продолжительности вылетов самолетов и использованию больше горючего.

Российская Федерация после украинского удара по военному аэродрому "Кущевская" Краснодарского края рассредоточивает на разных аэродромах около 40 самолетов разных типов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"В течение этой недели, украинская атака на российский аэродром "Кущевская", вероятно, повлияла на то, что около 40 самолетов различных типов выводятся из этого района и рассредоточиваются на нескольких аэродромах подальше от линии фронта", - отмечает разведка.

В то же время, отмечают в разведке, маловероятно, что влияние этих действий будет немедленно очевидным или драматическим.

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При этом, сказано, что Украина уже продемонстрировала способность наносить удары гораздо глубже в тыл России. В частности, Украина может бить дальше мест рассредоточения этих аэродромов.

"Принуждение к мерам такого рассредоточения означает, что длину вылетов придется увеличить, чтобы сохранить такую же последовательность (действий) над полем боя", - говорится в сообщении.

Это потребует от России использовать больше топлива, увеличит расходы и приведет к большей нагрузке на воздушные экипажи.

Удар по аэродрому "Кущевская" - что известно

Атака на военный аэродром "Кущевская" произошла в ночь на субботу, 27 апреля. На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Как сообщал УНИАН, ранее британская разведка отмечала, что на аэродроме "Кущевская" размещались российские истребители Су-34 и Су-35. Эти самолеты ежедневно участвуют в миссиях по нанесению ударов по оборонительным украинским позициям, в том числе с интенсивным применением планирующих бомб. Российские истребители с аэродрома "Кущевская" и ряда других авиабаз обычно проводят от 100 до 150 вылетов в день. На значительную часть этих вылетов приходится запуск бомб по всей линии фронта, поскольку Россия пытается осуществить прорыв с помощью огневой мощи.

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