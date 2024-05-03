Отмечается, что Райффайзенбанк "не выдает новые кредиты с 2022 года".

Австрийский Raiffeisen Bank все же намерен выполнить предписание Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Отмечается, что такие действия запланированы на третий квартал 2024 года.

Глава группы Йоханн Штробль сообщил, что речь идет о почти полной остановке кредитования – банк будет ждать погашения уже выданных займов и не будет выдавать новых, но есть исключения.

"Есть ожидания, что имплементация (предписания ЕЦБ - УНИАН) начнется уже в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Потом оценим, какой эффект это окажет на результаты за год", – отметил банкир.

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При этом представитель банка в комментарии российского пропагандистского издания РБК заявил, что российский Райффайзенбанк "не выдает новые кредиты с 2022 года", а Штробль говорил о дальнейшем сокращении кредитного портфеля.

Выход Райффайзенбанка из РФ – что с ним не так

Raiffeisen Bank International объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года. Через год, весной 2023-го, группа сообщила, что рассматривает два сценария "выхода" – продажа "дочки" или вывод этого актива из состава Raiffeisen Bank International. Ни один из них пока не реализовали, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей "дочки", поскольку сделка требует разрешения от российских властей.

Кроме того, на днях выяснилось, что австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International отказаться от сделки, связанной с российским олигархом, опасаясь негативной реакции со стороны США.

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