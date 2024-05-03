Речь идет о монетах акче. Они чеканились в Крыму в 1480-х годах во времена правления известного хана.

В Одесской области местный коллекционер нашел в земле горшок со старинными серебряными монетами, которые относятся ко временам Крымского ханства.

Как сообщает общественная организация "Краеведы Одесщины", интересную археологическую находку открыл в Подольском районе историк Сергей Жосан. Краеведы уточняют, что мужчина нашел именно "Флоранский клад". Это произошло в овраге возле села Флора Окнянской территориальной общины.

Находка состоит из 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во времена правления хана Менгли Гирея I. По словам историка, скорее всего, клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Он лежал в горшке, который закопали на глубине 40 см. Сверху был прикрыт известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20х5 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык.

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Сейчас находка проходит детальное изучение и описание. Впоследствии ее планируют передать в Подольский городской краеведческий музей, отмечает организация.

Уникальные археологические находки - последние открытия мира

В апреле 2024 года археологи также нашли уникальный ящик с оружием на затонувшем корабле XV века у берегов Швеции. Они оценили остатки датского флагмана "Грибсхунден", или "Гриффин", который загорелся во время плавания в Кальмар в 1495 году и затонул в архипелаге Блекинге с сотней немецких наемников на борту. Хотя подводный анализ корабля проводят с 2013 года, большая часть вооружения, связанного с его солдатами, ускользнула от детального изучения.

Это исследование позволило археологам реконструировать и проанализировать надстройку корабля, давая больше информации о том, как выглядело судно и его военный потенциал. Это также помогло идентифицировать и задокументировать два лафета с пушками и ящик с оружием на борту корабля. Ученые уверены, что содержимое сундука с оружием является одной из важнейших находок.

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