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Ангина: основные симптомы и эффективное лечение

08:05, 06 марта 2020
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Ангина симптомы / letidor.ru

Спровоцировать ее возникновение могут любые микроорганизмы (бактерии, вирусы и грибки).

Основные симптомы ангины

Читайте такжеКак уберечься от коронавируса: простые советыПоявление тех или иных признаков ангины в большей степени зависит от вида возбудителя инфекции: вирус, стрептококк или другая бактерия.

Наиболее распространенные симптомы:

  • внезапно появившиеся озноб и жар;
  • повышение температуры до 38–39⁰С у взрослых и 40–41⁰С у детей;
  • боли в горле (могут появиться на второй день после температуры или сразу);
  • затруднение глотания, боль при глотании;
  • слабость, недомогание.

Важно учитывать, что острая стрептококковая ангина никогда не сопровождается кашлем и насморком. А вирусная ангина является частью и одним из компонентов ОРВИ. Если причина болезни – вирус, то боли в горле могут появиться вслед за типичными простудными симптомами.

Ангина как лечить / womanhit.ru

Отличительными симптомами острого тонзиллита вирусного происхождения можно считать охриплость голоса и конъюнктивит.

Лучшим решением при появлении описанных симптомов, конечно, будет обращение к специалисту, который поможет поставить точный диагноз и прописать наиболее подходящий курс лечения.

Диагностика ангины

Чаще всего ангина не требует лечения, кроме симптоматического, и проходит самостоятельно за 7–10 дней.

Однако, если это не происходит, и симптомы с первых дней настораживают – не затягивайте с походом к доктору. Ведь главное правило для всех, кто ответственно заботится о своем здоровье, – от верной постановки диагноза зависит эффективность лечения. Потому диагностировать ангину и назначать курс лечения должен специалист.

Для начала врач осуществляет внешний осмотр и может назначить бактериологический посев, который позволит выявить возбудителя болезни. Также он попросит пациента сдать анализ крови на антитела к стрептококку.

Ангина лечение / swjournal.ru

После диагностики определяется курс лечения.

Эффективное лечение

Значительно облегчить болезненное состояние при ангине можно, придерживаясь следующих рекомендаций:

  • больше отдыхайте;
  • пейте теплые напитки или ешьте мороженое в зависимости от того, какая температура для вас более комфортна;
  • ешьте продукты, которые не требуют жевания и не причинят боль при глотании;
  • полощите горло теплой солёной водой;
  • если боль сильна, можно принимать препараты на основе ибупрофена или парацетамола;
  • следите за влажностью воздуха в помещении, при необходимости дополнительно увлажняйте его.

Однако, как мы уже отмечали, лечение таких заболеваний, как ангина, лучше проводить под контролем квалифицированного специалиста.

Ангина лечение быстро / myseldon.com

Сам же курс лечения включает как медикаментозную терапию, так и лечебные манипуляции: промывание, полоскание горла, санацию миндалин и озонотерапию.

В некоторых случаях понадобиться хирургическое вмешательство – удаление воспаленных миндалин. К такому прибегают в двух случаях: если пациент страдает от частых ангин и от их осложнений, а также если консервативное лечение оказалось неэффективным.

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