В Ривном с подозрением на коронавирус госпитализировали студента, приехавшего из Черновцов

Медики взяли анализы у студента и направили в специальную лабораторию в Киев.

В Ривном с подозрением на коронавирус вчера, 3 марта, госпитализировали студента, приехавшего из Черновцов.

Как сообщили в ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины», студент находится в Ривненской городской больнице.

Отмечается, что, почувствовав симптомы вирусной болезни, он сообщил об этом на «горячую» линию областного управления здравоохранения.

По словам руководителя отдела инфекционных болезней и организации эпидемиологических исследований центра Виктора Мороза, у больного отобраны анализы и направлены в специальную лабораторию в Киев.

Также специалист добавил, что в данном случае соблюдены все превентивные меры, предусмотренные в соответствии с ситуацией с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.