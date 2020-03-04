В Ривном с подозрением на коронавирус госпитализировали студента, приехавшего из Черновцов
В Ривном с подозрением на коронавирус вчера, 3 марта, госпитализировали студента, приехавшего из Черновцов.
Как сообщили в ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины», студент находится в Ривненской городской больнице.
Отмечается, что, почувствовав симптомы вирусной болезни, он сообщил об этом на «горячую» линию областного управления здравоохранения.
По словам руководителя отдела инфекционных болезней и организации эпидемиологических исследований центра Виктора Мороза, у больного отобраны анализы и направлены в специальную лабораторию в Киев.
Также специалист добавил, что в данном случае соблюдены все превентивные меры, предусмотренные в соответствии с ситуацией с коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.