Секретарь СНБО: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок

Алексей Данилов заявил, что в Украине разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает лучшими лекарствами от коронавируса нового типа лук, сало и чеснок.

Читайте такжеВ Украине прокомментировали ажиотаж вокруг медицинских масок (видео)Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1», комментируя вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок», – сказал Данилов.

На шуточный вопрос ведущей, а сколько водки нужно выпить, секретарь СНБО отметил, что «водка – это не лекарство».

В ходе обсуждения темы медикаментозного обеспечения Данилов заявил, что в Украине необходимо установить «контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом».

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», – сказал он.

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