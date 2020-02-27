Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса идет "быстро и очень хорошо"
18:31, 27 февраля 2020Мир
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По мнению президента США, риск для американцев "очень низок".
Дональд Трамп / фото REUTERS
Президент Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса нового типа COVID-19 в США идет «быстро и очень хорошо».
Читайте такжеWashington Post: Россия и Китай очень опасно манипулируют эпидемией коронавирусаСоответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, сообщает Fox News.
Кроме того, американский лидер считает, что власти страны предприняли все возможные усилия, чтобы минимизировать риск распространения вируса в США.
«После всего, что мы сделали, риск для жителей Америки очень низок», – считает Трамп.
Ранее УНИАН сообщал, что в Иране коронавирусом заразились вице-президент и глава парламентского комитета.
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