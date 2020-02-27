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Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса идет "быстро и очень хорошо"

18:31, 27 февраля 2020
Мир
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Дональд Трамп / фото REUTERS

Читайте такжеWashington Post: Россия и Китай очень опасно манипулируют эпидемией коронавирусаСоответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, сообщает Fox News.

Кроме того, американский лидер считает, что власти страны предприняли все возможные усилия, чтобы минимизировать риск распространения вируса в США.

«После всего, что мы сделали, риск для жителей Америки очень низок», – считает Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что в Иране коронавирусом заразились вице-президент и глава парламентского комитета.

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