Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса идет "быстро и очень хорошо"

По мнению президента США, риск для американцев "очень низок".

Президент Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной от коронавируса нового типа COVID-19 в США идет «быстро и очень хорошо».

Читайте такжеWashington Post: Россия и Китай очень опасно манипулируют эпидемией коронавирусаСоответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, сообщает Fox News.

Кроме того, американский лидер считает, что власти страны предприняли все возможные усилия, чтобы минимизировать риск распространения вируса в США.

«После всего, что мы сделали, риск для жителей Америки очень низок», – считает Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что в Иране коронавирусом заразились вице-президент и глава парламентского комитета.