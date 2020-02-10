В Николаевской области отравились семеро детей

Четверо детей были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение.

В Николаевской области в Бугском дошкольном учебном заведении отравились семеро детей в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области.

"На минувшей неделе в больницы доставлены воспитанники Бугского дошкольного образовательного учреждения с признаками отравления. Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Решается вопрос об открытии уголовного производства из-за нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, 27 января 7 студентов, которые учатся в Ивано-Франковском национальном медицинском университете, были госпитализированы в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция".