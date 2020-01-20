На Крещение в Харькове у мужчины остановилось сердце

После реанимационных мероприятий пациента доставили в больницу.

В Харькове крещенские купания не обошлись без эксцессов. 19 января к медикам обратились 7 человек, двух из них госпитализировали в больницу.

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Об этом говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У одного горожанина прихватило сердце. Прибывшие на вызов медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Мужчину забрали в больницу. Однако во время транспортировки у пациента остановилось сердце.

Медики применили экстренные мероприятия, и сердечную деятельность удалось восстановить. Пациента доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Ранее сообщалось, что погружение в прорубь на Крещение закончилось для россиянина сломанной шеей.