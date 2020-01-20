На Крещение в Харькове у мужчины остановилось сердце
В Харькове крещенские купания не обошлись без эксцессов. 19 января к медикам обратились 7 человек, двух из них госпитализировали в больницу.
Читайте такжеИоанна Крестителя 20 января: что можно и запрещено делать в этот праздник
Об этом говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
У одного горожанина прихватило сердце. Прибывшие на вызов медики диагностировали острый инфаркт миокарда. Мужчину забрали в больницу. Однако во время транспортировки у пациента остановилось сердце.
Медики применили экстренные мероприятия, и сердечную деятельность удалось восстановить. Пациента доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Ранее сообщалось, что погружение в прорубь на Крещение закончилось для россиянина сломанной шеей.