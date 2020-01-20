цей матеріал доступний українською

Погружение в прорубь на Крещение закончилось для россиянина сломанной шеей

02:50, 20 января 2020
Русский міръ
47 0
Крещение для жителя Калининграда завершилось в больнице / УНИАН

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в ночь на 19 января в Калининграде. По словам очевидцев, 23-летний мужчина выступил с поздравительной речью и нырнул в прорубь головой вниз. Россиянин ударился о дно и затем появился на поверхности купели вверх спиной, что собравшиеся восприняли как розыгрыш.

Читайте такжеРоссиянин во время охоты на волка застрелил собственного сына

Спасать пострадавшего пришлось сотруднику МЧС, который вытащил его из проруби. Пострадавший рассказал, что не чувствует руки ног. Когда на машине "скорой" его доставили в больницу, медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

Как сообщал УНИАН, в Житомире во время массовых мероприятий на Крещение умер мужчина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter