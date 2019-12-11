В школах Львова ввели новые уроки - правильной осанки (видео)

Позже физминутку, вероятно, введут и для учителей.

В 30 школах Львова ввели новые уроки - правильной осанки.

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Закупили инвентарь, а учителя физкультуры прошли специальное обучение, говорится в сюжете ТСН.

Теперь раз в неделю с малышней занимаются профилактикой болезней позвоночника вместо физкультуры. Школьники, опрошенные журналистами, в восторге от такого нововведения.

Учительница физкультуры рассказала, что прошла 30-часовой тренинг и теперь точно знает, что делать, чтобы дети не горбились.

Ранее врач Лидия Мельник объяснила, как избавиться от боли в спине и следить за осанкой.