В школах Львова ввели новые уроки - правильной осанки (видео)
10:54, 11 декабря 2019Страна
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Позже физминутку, вероятно, введут и для учителей.
В школах Львова ввели новые уроки правильной осанки
В 30 школах Львова ввели новые уроки - правильной осанки.
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Закупили инвентарь, а учителя физкультуры прошли специальное обучение, говорится в сюжете ТСН.
Теперь раз в неделю с малышней занимаются профилактикой болезней позвоночника вместо физкультуры. Школьники, опрошенные журналистами, в восторге от такого нововведения.
Учительница физкультуры рассказала, что прошла 30-часовой тренинг и теперь точно знает, что делать, чтобы дети не горбились.
Ранее врач Лидия Мельник объяснила, как избавиться от боли в спине и следить за осанкой.
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