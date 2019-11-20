Во Львове родился уникальный ребенок, его готовят к операции

С момента рождения малыша родители восприняли его как девочку.

Львовские хирурги-урологи готовят к операции годовалого малыша, который родился гермафродитом – в организме ребенка есть как мужские, так и женские половые железы.

По словам детского уролога Львовской областной больницы "Охматдет" Андрея Поцюрко, впервые родители обратились к ним, когда малышу было 9 месяцев. И на тот момент было не ясно, мальчик это или девочка, поскольку внешние гениталии имели признаки обоих полов. Об этом сообщает ZAXID.net.

Ребенок имеет половые хромосомы мальчика. При этом УЗИ-обследование помогло выявить, что у него есть также и женские внутренние органы, которые развиты несколько лучше, чем мужские. Подтвердились эти показания и после лапароскопического обследования брюшной полости.

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"Стало ясно, что у малыша есть матка, маточная труба ведет к яичникам, а слева расположена непонятная железа. После исследования выяснилось, что это яичко. Итак, ребенок – истинный гермафродит, имеющий и женские, и мужские половые железы. Это очень редкая патология и в Украине есть только несколько специалистов, которые помогают таким детям скорректировать их пол", – отмечает Поцюрко.

С момента рождения малыша родители восприняли его как девочку, дали младенцу женское имя. И в результате множества обследований и консультаций было решено формировать девочку.

Теперь на предстоящей операции при помощи лапароскопии будет удалено яичко, а также будет проведена пластика наружных половых органов. После операции ребенок будет наблюдаться у эндокринологов и гинеколога.

По словам врача, к настоящему времени и матка, и яичники ребенка немного меньше, чем должны быть к этому возрасту. Однако этот вопрос можно откорректировать при помощи гормонотерапии.