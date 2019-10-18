Тысячи онкобольных украинцев остались без лекарств: в чем причина (видео)

Флакон препарата стоит 44 тысячи гривень.

Препараты для онкобольных, которые, по информации Минздрава, начали поставлять в регионы еще летом, до сих пор не доставили в онкодиспансеры. О том, что закупили 1500 флаконов жизненноважных лекарств с действующим веществом – трастузумаб, сообщалось еще в июле.

К концу того же месяца должны были приобрести еще 13 тысяч. Однако в областных медучреждениях их не видели. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Прошло три месяца, однако ни пациенты, ни медики препарата не видели. Хотя обещали поставки еще раньше, говорят в Ривненском противоопухолевом центре.

"Нам обещали, что препараты поступят с июня. Препарата в области, к сожалению, сегодня нет", - говорит главный врач Ривненского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк.

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Только на Ривненщине в трастузумабе нуждаются 60 больных. Всего в Украине таких тысячи, заявляют правозащитники. Говорят, пытались еще в августе выяснить, когда же его доставят.

"На мой запрос в Министерство здравоохранения Украины пришел ответ, что эти препараты уже направлены", - отмечает правозащитник Владимир Смєшков.

Речь идет о 1500 уже закупленных флаконов, и еще 13 тысячах, которые обещали приобрести до конца июля в этом году.

"Общая стоимость лекарств, которые якобы закупило Министерство здравоохранения и не попало в центр лечения онкобольных, - 572 миллиона гривень", - говорит Смешков.

"Когда была смена одной команды на другую, министра заверили, что нет никаких неотложных вопросов. Дальше была встреча с коллективом – опять никаких насущных вопросов", - говорит советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, который идет из Минздрава.

Не получили ни информации, ни реестров тех, кто нуждается в лекарствах, от предшественников, теперь уверяют в Минздраве. Мол, это одна из причин задержки. Другая в том, что проверяли, есть ли лекарства на складах и сроки их годности. Утверждают, сделали это максимально быстро.

"Лекарства есть на складах в соответствующем качестве, соответствующего количества. Нам пообещали, что в ближайшие недели все будет доставлено в больницы", - сказал Раимов.

Ранее сообщалось, что почти 4,5 млн флаконов препаратов для онкобольных пациентов в течение ближайшего времени поедут в регионы.