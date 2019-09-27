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В Минздраве проведут внутренний аудит: останутся работать только эффективные сотрудники

17:03, 27 сентября 2019
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После аудита в Минздраве останутся работать только самые эффективные сотрудники, говорит Скалецкая / фото

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, опубликованном на Facebook-странице Минздрава.

Она напомнила, что в Минздраве проходить аудит, по результатам которого лучшие и самые эффективные сотрудники останутся работать в министерстве.

"Кто по картинкам прячет неэффективность и бездействие - на выход. Хочу заверить всю команду министерства - все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будет работать в команде. И на этом точка. Суть реформы государственной службы - профессиональные чиновники, знатоки своего дела, без политики работают на государство. А не политическими средствами воюют с командой министерства", - отметила министр.

Скалецкая подчеркнула, что министерство работает в обычном режиме, поэтому гражданам не о чем беспокоиться.

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"Об обвинениях и информации о лекарствах, приобретении автомобилей скорой помощи и другиъ упреках. Я лично изучаю каждый из пунктов... Отдельное внимание - о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты ) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаменты здравоохранения в областях. Есть еще вопросы?", - говорится в заявлении.

Руководительница Минздрава также добавила, что снова планирует организовать встречу с коллективом министерства.

25 сентября советник Скалецкой Дмитрий Раимов заявил, что во всех подотчетных и подконтрольных Мтнздраву учреждениях будет проведен аудит.

В первую очередь, по словам Раимова, аудит проведут в Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", на государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" и в Центре эндокринной системы.

Раимов также подчеркнул, что будет проводиться проверка работы сотрудников Минздрава, по результатам которой будет оптимизирована структура министерства, для того чтобы "дальше продолжать реформы".

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Теги: #Минздрав#аудит#Зоряна Скалецкая