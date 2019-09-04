В Украине появился День пациента
17:59, 04 сентября 2019Страна
49 0
День безопасности пациента будут отмечать 17 сентября.
В Украине 17 сентября будут отмечать День пациента / фото УНИАН
В Украине появился новый праздник. Отныне 17 сентября украинцы будут отмечать День безопасности пациента.
Читайте такжеВ Украине запретили популярное лекарство
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 648/2019, которым ввел данный праздник, сообщили в Офисе президента.
В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов оказания качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter