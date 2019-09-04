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В Украине появился День пациента

17:59, 04 сентября 2019
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В Украине 17 сентября будут отмечать День пациента / фото УНИАН

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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 648/2019, которым ввел данный праздник, сообщили в Офисе президента.

В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов оказания качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

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Теги: #праздник#деньги ходят за пациентом