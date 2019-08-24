Зеленский установил День памяти погибших защитников Украины

День памяти будут отмечать ежегодно 29 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом президент заявил во время торжественных мероприятий ко Дню независимости в центре Киева.

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"Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.

День памяти будут отмечать ежегодно 29 августа.