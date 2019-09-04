Преемница Супрун не исключает, что появится новый законопроект о легализации каннабиса (видео)

По словам руководительницы Минздрава, у депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи по этому вопросу.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

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"Позицию господина Авакова в отношении каннабиса мы переговорили в ложе правительства в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не значит, что он является категорическим, мы должны просто проработать этот момент более подробно, с максимальным выделением вопросов в отношении медицинского применения. Если мы должным образом обоснуем, я думаю, что у нас может быть конструктивный разговор. Если мы говорим о законопроекте, который был в Раде, то по нему довольно много вопросов... Насколько мне известно, среди депутатов фракции "Слуги народа" есть свои идеи, еще другие, по этому вопросу. Поэтому возможно мы увидим еще один законопроект в этой сфере", - отметила Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.