Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты к обычным - Супрун

Министр здравоохранения подчеркивает, что электронные сигареты вовсе не является безопасной альтернативой сигаретам.

Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Электронные сигареты = традиционное курение, а не "безопасная альтернатива сигаретам. Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения", - написала она.

Ознакомиться с документом можно на сайте Минздрава по ссылке.

Ранее Ульяна Супрун опровергла миф о «безопасности» кальяна. По ее словам, час курения кальяна наносит организму такой же вред, как 100 выкуренных сигарет.