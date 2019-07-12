В Одесской области произошло массовое отравление детей (видео)

Полиция открыла уголовное производство.

В Одесской области госпитализировано 46 детей, получивших пищевое отравление в оздоровительном лагере.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, факт массового отравления детей зафиксирован сегодня ночью в государственном предприятии «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик – 2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану» (Кишинев, Молдова). Данное оздоровительное учреждение находится в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Как отмечается, в лагере находятся 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Госпитализировано 46 человек: 32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице.

«14, из которых трое контактных, доставили в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит», - сообщили в ОГА.

Как сообщила исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Светлана Шаталова, в настоящее время на территории лагеря работают представители регионального управления Госпотребслужбы, государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины». Ситуацию непосредственно координирует директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Теряева.

«Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей – легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах имеется достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксацийной терапий», - сообщила Шаталова.

Для установления причин и обстоятельств возникновения заболевания начато санитарно-эпидемиологическое расследование, предусматривающее обследование объекта. Проводится инспекция заведения на соблюдение требований в области безопасности пищевых продуктов. Отбираются пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Как отмечается, по результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры. Осуществляется подготовка заседания районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Главном управлении Нацполиции проинформировали, что также госпитализированы трое взрослых. О происшествии в полицию сообщили должностные лица городского совета. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.