Во Львовской области 14 человек госпитализированы после посещения ресторана

Во Львовской области 14 человек госпитализированы после употребления блюд в ресторане «Озон» в районном центре Каменка-Бугская.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 16 июня поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугскую районную больницу пяти пациентов, в числе которых один ребенок, которые вечером 14 июня питались в ресторане «Озон» (город Каменка-Бугская, улица Независимости, 16).

В этот же день за помощью в медицинские учреждения города Львова обратились еще девять человек, которые питались в данном ресторане.

«По состоянию на 07.00 17 июня в стационаре в общей сложности находятся 14 человек, из них один ребенок. Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести», - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Уточняются диагнозы всех пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 9 - 12 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 47 человек (из них пять детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане «Червона рута» во Львове.