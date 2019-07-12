Супрун – Зеленскому: нельзя люстрировать вишневые косточки (видео)

11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает полезными свои советы о здоровье в Facebook.

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Так она в сети ответила на критику ее работы президентом Владимиром Зеленским. Напомним, в июне Супрун рассказывала о полезных свойствах вишни, черешни и шелковицы, а 11 июля Зеленский, предлагая дополнить закон об очищении власти, сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

"Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об "опасности" косточек. Пока что нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", – ответила и.о. главы Минздрава в Facebook.

"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемные, похоже, что их таки дочитывают до конца даже в Офисе президента и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими "пулять" в глаз противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", – добавила она.

Также Супрун рассказала о медицинском обеспечении в Украине: Минздрав увеличивает доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов, развивает сеть кардиоцентров, обеспечивает бесплатные или доступные лекарства для диабетиков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предлагает расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также других высокопоставленных чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.