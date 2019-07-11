Зеленский предлагает расширить люстрацию на всех депутатов, министров и топ-чиновников времен Порошенко

Зеленский уверен, что действия этих лиц в будущем получат и «справедливую юридическую оценку».

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также других высокопоставленных чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Facebook.

"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию, чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить", - заявил он.

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По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

"Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. Этот законопроект - лишь общественная оценка их деятельности", - заявил он.

Зеленский выразил уверенность, что действия всех указанных лиц в будущем получат и "справедливую юридическую оценку".

По его словам, к такому решению его подтолкнуло увиденное за время пребывания в должности.

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» - заявил Зеленский.

«Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможностей участвовать в управлении государством», - подчеркнул президент.