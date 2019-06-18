Количество госпитализированных из-за отравления в ресторане на Львовщине выросло до 17 человек

Среди пострадавших четверо детей.

Во Львовской области количество госпитализированных в результате отравления в ресторане возросло до 17 человек.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В течение 15-17 июня в Каменка-Бугскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 17 человек (из них 4 ребенка), которые 14 июня питались в ресторане «Озон» в г. Каменка-Бугская», - говорится в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 июня поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугскую районную больницу пятерых пациентов, среди которых один ребенок, которые вечером 14 июня питались в ресторане «Озон». В этот же день за помощью в медицинские учреждения Львова обратились еще 9 человек, которые питались в этом ресторане.