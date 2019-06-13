В ресторане Львова, где произошло массовое отравление, обнаружили стафилококк и кишечную палочку (видео)

Окончательные результаты исследований ожидают до конца недели.

В львовском ресторане, где произошло массовое отравление, обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Исследования проводил областной лабораторный центр Минздрава. Болезнетворные бактерии обнаружили, говорят специалисты, во всех кулинарных изделиях. После празднования свадьбы в ресторане, люди начали жаловаться на тошноту, боль в желудке и слабость. Среди пострадавших – пятеро детей. Их состояние - средней тяжести.

Окончательные результаты исследований ожидают до конца недели.

Как сообщал УНИАН, 8 июня пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Червона рута" во Львове. По состоянию на 12 июня с отравлением госпитализированы 47 человек.