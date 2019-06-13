Доктор Комаровский рассказал, согласится ли стать министром

Каждый человек в этой жизни должен заниматься тем, что у него хорошо получается, отметил врач.

Советник президента, доктор Евгений Комаровский заявил, что откажется от кресла министра здравоохранения Украины, если ему предложат.

"Конечно же, откажусь. Дело в том, что еще в 2014 году я сказал, что реформировать медицину без денег и законов — невозможно", - рассказал он в интервью "Вестям".

Он привел пример, когда возник конфликт между Минздравом и Одесским медуниверситетом, и ректор университета с помощью молодых спортивных парней пытается отстаивать свою позицию.

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"И вот завтра я, став министром, буду вынужден постоянно ввязываться в конфликты, что-то закрывать, кого-то увольнять. Мои оппоненты, соответственно, будут нанимать титушек, проплачивать антикомаровские публикации, а я буду ходить по судам. Я готов помогать строить, созидать, но если я стану министром — моя жизнь превратится в постоянное выяснение отношений", - отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что каждый конфликт, каждый скандал, например, как с закупками Минздрава, должен разруливать министр и не принимать одну из сторон.

"Объективно, я вижу себя человеком, который стоит за пределами всего этого базара, но который может президенту дать конкретный ответ по ситуации, а он уже будет принимать решение. Поэтому каждый человек в этой жизни должен заниматься тем, что у него хорошо получается. У меня хорошо получается коммуникация с мамами и папами, я готов ее расширить. Также меня волнует тема здоровья бабушек и дедушек", - подытожил доктор.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Зеленский представил членов своей команды, среди которых, в частности, Евгений Комаровский - он стал консультантом Владимира Зеленского по медицине.