Зеленский представил свою команду: кто эти люди (фото)

Читайте краткие биографии всех представленных соратников Зеленского.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем. Его соратники пришли вместе с ним в студию программы "Право на власть".

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Как отметил Зеленский, все представленные им люди не являются кандидатами на должности министров, а отвечают за различные направления деятельности в его команде. ТСН собрал краткие биографии всех представленных соратников Зеленского.

1. Руслан Стефанчук – идеолог команды Зеленского, отвечает за реформирование госинститутов и законопроектную работу.

43 года, родился в Тернополе, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Изучает проблемы общей теории частного права, личные неимущественные права физических лиц, договорные и деликтные обязательства, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право, деятельность Европейского суда по правам человека, медицинское право, юридическое образование и науку.

2. Иван Баканов – председатель партии "Слуга народа", отвечает за взаимодействие с Верховной Радой Украины.

Баканову – 44 года, родился в Кривом Роге, окончил Академию труда, социальных отношений в Москве. С 25 января 2013 года является руководителем ООО "Квартал 95", а 27 декабря 2013 — руководителем ООО "Студия Квартал-95". С Владимиром Зеленским дружат с детства, сейчас руководит предвыборным штабом.

3. Дмитрий Разумков – в команде Зеленского курирует вопросы внутренней политики. Разумков – старший сын ныне покойного первого помощника президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. За его плечами – опыт работы в коммерческом, государственном секторах и сотрудничество с Партией регионов. Разумкову – 36 лет, в отрасли политконсалтинга и избирательных процессов работает с 2006 года.

Специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрения политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа. Является управляющим партнером "Russian Politconsulting Group". Дмитрий Разумков говорит, что он работает на волонтерских началах в команде Зеленского. По его словам, у него нет договоренностей ни по должности, ни по месту, ни каких-либо перспектив.

4. Александр Данилюк. В команде отвечает за международные отношения, финансовую и банковскую политику. Родился 22 июля 1975 года в городе Григориополь, что в Молдове, затем его семья вернулась в Киев. Свою карьеру он начал в 1995 году как брокер в украинской компании TEKT, позже стал руководителем департамента инвестиционного банкинга в "Альфа Капитал" и младшим инвестиционным менеджером в американском фонде Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

На государственной службе Данилюк с 2005 года. Да, он был советником премьер-министра Юрия Еханурова во времена президентства Виктора Ющенко, внештатным советником президента Януковича. 2014 году президент Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабинете Министров Украины. В 2016 году он получил должность министра финансов. В июне 2018 года его уволили с должности – этому предшествовал конфликт с премьером Владимиром Гройсманом. У Данилюка есть жена и двое сыновей. Дети – граждане Великобритании.

5. Руслан Рябошапка. В команде отвечает за правоохранительную и антикоррупционную политику. 42 года, бывший заместитель Министра юстиции (19 марта 2014), член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – ушел с должности члена НАПК в июне 2017 года. Рябошапка – заслуженный юрист Украины, награжден почетной грамотой Кабинета министров.

6. Галина Янченко. В команде помогает Рябошапке, эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решений для государства. Янченко – 30 лет, у нее не такой богатый опыт, как в предыдущих членов команды. Известно, что она была (или является до сих пор) соучредителем и руководителем Антикоррупционного штаба Киева. Училась в "Могилянке" на факультете социологии. Кроме того, была аналитиком "Центра противодействия коррупции" (2013-2015), членом партии "ДемАльянс" и депутатом Киевского городского совета (2014-2015).

7. Денис Монастырский – в команде отвечает за правоохранительные органы. Он - доцент Хмельницкого университета управления и права, является экспертом Украинского института будущего по реформированию правоохранительной и судебной систем. Также входил в состав конкурсной комиссии по избранию руководства Государственного бюро расследований.

8. Сергей Ионушас – отвечает за органы правосудия. Патентный поверенный, адвокат, член Ассоциации юристов Украины, член Ассоциации адвокатов Украины, автор многочисленных публикаций и докладов по вопросам защиты авторских прав и промышленной собственности.

9. Иван Апаршин. В команде Зеленского эксперт по безопасности и обороны. 62 года, военный эксперт, бывший директор Департамента военной политики Минобороны и главный инспектор Минобороны, в прошлом начальник Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров. На парламентских выборах 2014 года баллотировался в Раду по спискам "Гражданской позиции". Сейчас беспартийный.

10. Ирина Венедиктова отвечает за реформы в судебной системе. Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин, член редакционной коллегии журналов "Частное право", "Медицинское право", вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Украины, председатель специализированного ученого совета юридического факультета, судья третейского суда из медицинских дел. В 2016-2017 годах была кандидатом на должность судьи Верховного суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимый балл по результатам экзамена.

11. Даниил Гетманцев. В команде Зеленского направление деятельности - экономика, финансы и налогообложение. 40 лет, доктор юридических наук, профессор, адвокат, почетный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors — EATLP), входит в состав Академического комитета EATLP. Ведет активную научно-исследовательскую работу, с 2001 года им было опубликовано более 230 научных и научно-методических трудов. По результатам Всеукраинского профессионального исследования "Выбор клиента. ТОП 100 лучших юристов Украины 2016/2017/2018" вошел в число 100 лучших юристов Украины.

12. Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность. Она – бывшая подчиненная Александра Данилюка за время его министерской должности. Широкой публике стала известна после публикации свои истории работы в Приватбанке – там она занимала должность корпоративного секретаря, уволившись после его национализации. Страхова в ряде публикаций рассказала "Частную историю" о том, как собственно происходила национализация банка и какое участие она принимала в процессе.

13. Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления "ЗеКоманды", цель деятельности "Государство в смартфоне". Как сам он рассказал в интервью "УП", к Зеленскому пришел из бизнеса, до этого имел собственное диджитал-агентство. Сейчас занимается продвижением в соцсетях и других каналах цифровой коммуникации. То есть, за всю интернет-деятельность команды Зеленского, которую мы наблюдаем, отвечает именно Федоров.

14. Александр Мережко. В команде Владимира Зеленского – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия. 48 лет, правовед, доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Специализируется на вопросах философии и теории международного права, гражданского права, а также международного частного права. Принимал участие в отборе кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины и на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Является членом Украинского общества международного права и Американской Ассоциации международного права, а также автором ряда трудов по праву.

15. Олег Бондаренко. Возглавляет направление экологической политики. Информации о нем не слишком много. Как утверждается, он профессиональный юрист с 25-летним стажем, возглавляет ОО "Всеукраинская организация" Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф". Занимается развитием концепции групповых (коллективных) исков в Украине для реализации права на защиту граждан в экологических спорах, работает над усилением значения Орхусской конвенции в Украине.

16. Марина Бардина. В команде Зеленского отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин. О ней также почти ничего неизвестно, кроме того, что она была (а возможно и остается до сих пор) помощницей нардепа Сергея Лещенко. Ее имя стало известно широкой публике после аварии, в которую нардеп попал с Мариной. Во время ДТП тогда никто не пострадал.

17. Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в сфере прав человека. Он тоже адвокат и ранее партнер юридической компании "Моор и партнеры", специалист в области права Европейского Союза, в том числе директив в сфере поставок электроэнергии и газа. Имеет значительный опыт представительства интересов клиентов в международных судебных учреждениях. Работает в столичной фирме Hillmont Partners.

18. Андрей Герус. В команде Зеленского отвечает за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование. 37 лет, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Сейчас руководитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг и исполнительный директор ООО "Конкорд Капитал".

19. Евгений Комаровский – советник по медицине. 58 лет, доктор Комаровский – известный детский врач и телеведущий, популярный блогер. Он выступает за необходимость реформирования системы медицины, однако критикует ту реформу, которую реализует нынешнее правительство.

20. Сергей Бабак. В "ЗеКоманде" отвечает на направление образования и науки, также является экспертом Украинского института будущего.