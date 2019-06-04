Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства нельзя покупать

Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно.

Доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам о главных признаках обмана, которые используются в "шарлатанских" лекарствах.

Педиатр выделил 7 главных признаков, по которым можно определить неэффективное лекарство. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

1. Личные свидетельства

Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных.

2. Быстрое действие

Немногие заболевания лечатся быстро, нереалистичные сроки — характерный признак обмана.

3. Натуральность компонентов

Полезность естественных составляющих и вредность «химии» — распространенный миф. Обращение к нему — повод для недоверия.

Читайте такжеДоктор Комаровский дал важный совет родителям маленьких детей

4. Чудодейственные средства

Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе.

5. Теории заговора

Упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.

6. Один продукт лечит множество болезней

Панацей не существует. Препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний подозрительны.

7. Отсутствие побочных эффектов

Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно.

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, что ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками.