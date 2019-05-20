Воевал с 2014 года: в днепровской больнице скончался боец 93-й бригады

В течение 11 дней врачи боролись за жизнь 39-летнего бойца, но спасти его не удалось.

19 мая в больнице им. Мечникова в Днепре умер младший сержант 93-й отдельной механизированной бригады Андрей Федоров, который воевал на Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщили на странице воинской части в сети Facebook.

8 мая из-за тромба в легочной артерии военнослужащий упал и получил сильную травму головы. С помощью санавиации его в состоянии комы доставили сначала в Авдеевскую центральную больницу, а затем в больницу им. Мечникова в Днепре.

В течение 11 дней врачи боролись за жизнь 39-летнего бойца, но спасти его не удалось. Лечение усложнял ряд серьезных сердечно-сосудистых болезней.

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Андрей был жителем поселка Соленое Днепропетровской области. На контрактную службу вступил в марте 2016 года. Занимал должность командира отделения во взводе материального обеспечения одного из батальонов бригады. У него осталась гражданская жена и двое детей.

Как сообщила жительница поселка Соленое Людмила Кулик в Facebook, Андрей Федоров защищал Украину с 2014 года.

«Любящий сын, брат, муж, отец, добрый, искренний, верный побратим, с 2014 года и по сегодняшний день защищал Украину, был бойцом 93-й бригады, жил, мечтал, строил планы на будущее, но судьба распорядилась иначе...» - написала она.

Прощание с бойцом состоится 20 мая 2019 года в 13.00 по адресу: пгт Соленое, ул Зинченко 17/3.

Как сообщал УНИАН, 16 мая в бою с российскими наемниками на Приазовском направлении на Донбассе погиб украинский воин-прапорщик Василий Джус.