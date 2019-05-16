Стало известно имя погибшего сегодня в бою на Донбассе военного (фото)
21:14, 16 мая 2019Война
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О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Боец погиб 16 мая / фото facebook.com/79AMBUA
16 мая в бою с российскими наемниками на Приазовском направлении на Донбассе погиб украинский воин-прапорщик Василий Джус.
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Об этом сообщается на официальной Facebook-странице 79-й ОДШБр. "16 мая на Приазовском направлении от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций, погиб Василий Богданович Джус, уроженец Ивано-Франковской области, прапорщик, наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - рассказали военные.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что с начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
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