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Стало известно имя погибшего сегодня в бою на Донбассе военного (фото)

21:14, 16 мая 2019
Война
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Боец погиб 16 мая / фото facebook.com/79AMBUA

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Об этом сообщается на официальной Facebook-странице 79-й ОДШБр. "16 мая на Приазовском направлении от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций, погиб Василий Богданович Джус, уроженец Ивано-Франковской области, прапорщик, наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - рассказали военные.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что с начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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Теги: #смерть#Донбасс#боец