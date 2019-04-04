"На пороге смерти": в Днепре сын привез в больницу мать, изморенную до комы третьей степени (фото 18+)

Женщина была на пороге смерти.

В больницу имени Мечникова в Днепре родственники привезли бабушку, изморенную до комы 4 степени.

Читайте такжеВ Днепре женщина-"бабочка" родила здорового ребенка (фото)

Заведующий приёмно-диагностическим отделением медзаведения Петр Давиденко написал об этом на своей странице в Facebook и показал фото.

В отделение больницы женщину привез сын. Состояние, в котором ее обнаружили, сложно описать, говорит он. "На пороге смерти". Буквально. В том смысле, что так не живут, состояние полного истощения, кома 3 степени...Средневековье в отдельно взятой квартире", - написал доктор.

Ранее в Кировоградской области суд лишил родительских прав депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который морил голодом малолетнего сына.