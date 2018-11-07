Депутата, морившего голодом 4-летнего сына, лишили родительских прав

Кроме депутата, родительских прав на мальчика также лишена его жена.

В Кировоградской области суд лишил родительских прав депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который подозревается в издевательствах над малолетним сыном.

Как сообщила пресс-секретарь Новоукраинского районного суда Яна Зарюгина, соответствующее решение суд принял вчера, 6 ноября.

Кроме Мольченко, родительских прав на мальчика также лишена его жена.

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Согласно сообщению, суд еще не начинал рассмотрение дела о лишении родительских прав на четверых детей, которые воспитывались в семье Мольченко. Сейчас детей забрали у семьи на основании решения службы по делам детей Новоукраинской РГА.

Как сообщал УНИАН, в августе в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи забрали мальчика, которому сейчас уже исполнилось 4 года, с критическим весом в 8 килограммов. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей начато расследование.

9 октября Новоукраинский районный суд избрал Мольченко меру пресечения в виде содержания под стражей.