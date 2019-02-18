В Киеве десятки школ закрыты на карантин

На сегодня в столице приостановлен образовательный процесс полностью в 40 общеобразовательных школах, частично - в 19.

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, которое произошло за счет взрослого и детского населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, за 7-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 тыс. 14 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14 тыс. 166 человек). Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 48,7%.

За прошедшую неделю заболели 8072 ребенка (снижение на 7,6%), 4942 взрослых (снижение на 9%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 62%, а на предыдущей неделе - 61,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3%.

В медицинские учреждения за 7-ю неделю госпитализированы 105 человек, из них 85 - дети.

С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34957 человек, из них 9270 детей.

По информации Департамента образования и науки, на сегодня в Киеве приостановлен образовательный процесс полностью в 40 общеобразовательных школах, частично - в 19.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в КГГА сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 44,2%. По состоянию на 11 февраля в столице был приостановлен образовательный процесс полностью в 89 общеобразовательных школах и в 15-ти - частично.