Эксперт объяснил, почему в Украине почти невозможно доказать вину врача и привлечь его к ответственности

Сердюк отметил, что медицинская документация должна храниться вечно, но нет ни одного требования по ее сохранению.

Президент всеукраинской благотворительной организации "Совет защиты прав и безопасности пациентов", эксперт по вопросам защиты прав пациентов Виктор Сердюк заявляет, что в Украине почти невозможно доказать вину врача и привлечь его к ответственности, поскольку вся медицинская документация в таких случаях переписывается, а судебно-медицинская экспертиза, которая дает заключение, на основании которого суд принимает решение, не является независимым органом.

Об этом он сказал во время круглого стола в УНИАН на тему "Безопасность пациентов в больницах Украины".

По словам Сердюка, "когда мы говорим о медицинской ошибке - это результат многих сбоев. Но это доказать практически невозможно".

Сердюк отметил, что "вся медицинская документация в 99% случаях переписывается. У нас были случаи, когда переписывался даже прошитый, пронумерованный, прошитый толстый медицинский журнал на 600 страниц приемного отделения в одной из областных больниц. Все переписали за два дня".

Как сказал эксперт, медицинская документация должна храниться вечно, "но что там внутри? Нет никакой требования по сохранению и фиксации медицинской документации. Есть вечная надежда, что в электронной форме все будет нормально".

Сердюк заявил, что Украина является единственной страной в Европе, где нет независимой медицинской экспертизы. "Даже если мы получаем идеальную документацию, свидетельство - у нас нет экспертного органа, который может дать незаангажированное заключение. Если лучший, самый справедливый суд получит заключение судмедэкспертизы, он на основе этого заключения принимает решение, а какое это заключение? Если экспертиза не нравится - другая экспертиза. Хорошо, если экспертиза проводится через несколько недель, а следующая экспертиза может быть через полгода, год, два года. Какой будет эта экспертиза?" - сетует эксперт.

По словам Сердюка, независимого экспертного органа, который бы беспристрастно давал свое медицинское заключение, в Украине не существует.

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"Судебно-медицинская экспертиза полностью зависима от Министерства здравоохранения и соответствующих органов власти. Она ими финансируется и это является катастрофой", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице во время проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту его смерти Печерское райуправление полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве открыто уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В столичной прокуратуре отметили, что медицинская карта и другая медицинская документация будет изъята следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом о смерти коллеги в Киевской городской клинической больницы № 12 агентство УНИАН обратилось в Министерство здравоохранения Украины.