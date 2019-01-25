Умер редактор УНИАН Николай Бабич

У Бабича остались жена Инна и трое детей.

Сегодня, 25 января 2019 года, около 17 часов остановилось сердце известного украинского журналиста, заместителя руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николая Ивановича Бабича.

Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, дотошного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами.

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Нам трудно подобрать слова для текста этой новости.

Однако мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией.

У Бабича остались жена Инна и трое детей.

И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов. Мы, твои коллеги, Николай, попробуем – по крайней мере часть тех планов – реализовать.

Детали, время и место прощания с Николаем Бабичем УНИАН сообщит позже.

Перечитать авторские мысли Бабича, которые публиковались на УНИАН, можно здесь.