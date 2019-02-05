"Спасать" Супрун будет "смотрящий" Порошенко - СМИ

На нардепа возложена задача "убедить" судью админсуда Киева отменить решение о запрете Ульяне Супрун быть и.о. министра здравоохранения.

Спасать и.о. главы Минздрава Уляна Супрун, по информации СМИ, взялся нардеп Александр Грановский, теневой "смотрящий" президента за судебной системой.

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Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record. "Именно на депутата Грановского сейчас возложена задача "убедить" судью админсуда Киева отменить решение о запрете Ульяне Супрун быть и.о. министра здравоохранения", - говорится в сообщении СМИ.

"И самое смешное даже не то, что спасать "главную реформаторку" будет "смотрящий Порошенко", а то, что у Грановского самого давно есть кандидат на место главы Минздрава", - добавили журналисты.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.